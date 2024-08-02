Мостовой назвал победителя матча «Акрон» - «Динамо»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о предстоящем поединке между тольяттинским «Акроном» и столичным «Динамо» в рамках третьего тура чемпионата России.

«Динамо» не кажется тут очевидным фаворитом. Но я все равно верю в успех команды Лички. Свои свои три очка коллектив из Москвы все равно наберет. Ставлю на победу «Динамо», - передает слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Матч между «Акроном» и «Динамо» состоится в субботу, 3 августа, стартовый свисток прозвучит в 15:00 по московскому времени. Перед этой встречей хозяева занимают девятое место в турнирной таблице, а гости – второе.