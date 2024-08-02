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Зиньковский: «Привыкаем к требованиям Станковича»

02 Августа 2024 • 10:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Антон Зиньковский, футболист «красно-белых», рассказал о работе под руководством Деяна Станковича.

Столичный коллектив при новом тренере провёл в этом сезоне три матча – две победы и одно поражение. В следующем туре «Спартак» дома примет «Крылья Совето», игра пройдёт 5-го августа, старт запланирован на 20:00 по мск.

- Постоянное общение с Станковичем присутствует. Все общаются, нормальная рабочая атмосфера. Все стараются выполнять указания тренера. Тренируемся, работаем и привыкаем к требованиям, - передаёт слова вингера «Спартака» «Чемпионат».

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Евро-Футбол.Ру,
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