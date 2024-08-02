Зиньковский: «Привыкаем к требованиям Станковича»

Антон Зиньковский, футболист «красно-белых», рассказал о работе под руководством Деяна Станковича.

Столичный коллектив при новом тренере провёл в этом сезоне три матча – две победы и одно поражение. В следующем туре «Спартак» дома примет «Крылья Совето», игра пройдёт 5-го августа, старт запланирован на 20:00 по мск.

- Постоянное общение с Станковичем присутствует. Все общаются, нормальная рабочая атмосфера. Все стараются выполнять указания тренера. Тренируемся, работаем и привыкаем к требованиям, - передаёт слова вингера «Спартака» «Чемпионат».