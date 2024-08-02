Агкацев: «Глупо «Краснодар» списывать со счетов, ещё весь сезон впереди»

Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев поделился мнением об амбициях «быков» в новом розыгрыше Российской премьер-лиги.
«После матча с «Динамо» болельщики списали нас со счетов? Мне кажется, глупо нас списывать со счетов, потому что это всего вторая игра. Весь сезон впереди, команда только набирает обороты», - передает слова вратаря «РБ Спорт».
Напомним, что в последнем матче «Краснодар» на своем поле победил московский ЦСКА со счетом 1:0. После двух туров Российской премьер-лиги подопечные Мурада Мусаева набрали два балла и располагаются на десятой строчке в турнирной таблице.
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