Евсиков: «Чалов хочет выйти на новый уровень»

Экс-футболист московского ЦСКА Денис Евсиков поделился мнением о трансфере нападающего сборной России Фёдора Чалова в греческий ПАОК.
«Чалов хочет выйти на новый уровень. В Россию он всегда сможет вернуться, а вот поиграть в еврокубках шансов все меньше. На хорошем уровне еще пять-шесть сезонов Чалов сможет отыграть», - передает слова Евсикова «РБ Спорт».
Чалов является воспитанником футбольной академии ЦСКА. Вместе с московским клубом форвард выигрывал Кубок и Суперкубок России. Нападающий провел за московский коллектив 263 поединка, в которых отметился 89 забитыми мячами и 46 результативными передачами.
Бан пользователя