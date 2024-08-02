Евсиков: «Чалов хочет выйти на новый уровень»

«Чалов хочет выйти на новый уровень. В Россию он всегда сможет вернуться, а вот поиграть в еврокубках шансов все меньше. На хорошем уровне еще пять-шесть сезонов Чалов сможет отыграть», - передает слова Евсикова «РБ Спорт».