Вахания: «Потолок «Ростова» - это чемпионство»

Илья Вахания, игрок донской команды, рассказал о задачах в новом сезоне РПЛ.

Коллектив Валерия Карпина после двух проведённых матчей идёт на четвёртой строчке в таблице, набрав четыре балла. Следующим соперником «Ростова» станет «Зенит», игра пройдёт 3-го августа, старт запланирован на 17:30 по мск.

- Приятно слышать хорошие оценки на старте сезона, но мы об этом не думаем, двигаемся от игры к игре, не ставя никаких целей.

Потолок - это чемпионство. Любая команда к этому стремится. В конце сезона посмотрим, - передаёт слова защитника «Ростова» «Матч ТВ».