Шикунов: «Матч «Спартака» и «Динамо» получился коммерческим»

Экс спортивный директор московского «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о кубковом матче между «красно-белыми» и столичным «Динамо». «Народная команда» одержала домашнюю победу со счетом 3:0.

«Матч с «Динамо» получился коммерческим, потому что был Кубок России и вышли смешанные составы. Но по кубковой игре нельзя делать выводы», - передает слова Шикунова «Чемпионат».

Добавим, что в третьем туре Российской премьер-лиги «Спартак» на домашнем стадионе примет самарские «Крылья Советов». «Динамо», в свою очередь, на выезде померяется силами с тольяттинским «Акроном».