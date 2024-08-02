Агент Сафонов: «Все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки»

Алексей Сафонов поделился своим мнением об игре столичного «Спартака» в первых матчах нового сезона.

- Сейчас все в восторге от «Спартака», но они обязаны были обыграть «Химки». Барко – молодец, в первой игре забил. Посмотрим, как он себя покажет в дальнейших играх. Барко должен себя показать с сильнейшими командами. Трансферы «Спартака»? Кто платит, тот и заказывает музыку, - передаёт слова агента Metaratings.

Коллектив Деяна Станковича в этом сезоне провёл три официальные игры – в первом туре «красно-белые» потеряли очки в матче с «Оренбургом» (0:2), после чего обыграли в РПЛ «Химки» (3:1) и «Динамо» в Кубке России со счётом 3:0. Следующим соперником «Спартака» станут «Крылья Советов», игра пройдёт 5 августа, старт запланирован на 20:00 по мск.