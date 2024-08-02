Журавель прокомментировал переход Чалова в ПАОК

Футбольный комментатор Тимур Журавель прокомментировал переход нападающего Фёдора Чалова из московского ЦСКА в греческий ПАОК.
«Чалов не показывает тот уровень футбола, который бы вывел его на орбиту топовых лиг. Когда ты понимаешь, что дороги в топовые лиги нет - ты её сам можешь проложить, хорошо себя показав в чемпионате пониже уровнем», - высказался Журавель в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Чалов является воспитанником академии «армейского» клуба. Вместе с ЦСКА нападающий выигрывал Кубок и Суперкубок России. Фёдор провел за московский коллектив 263 поединка, в которых отметился 89 забитыми мячами и 46 голевыми передачами.
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