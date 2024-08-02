Журавель прокомментировал переход Чалова в ПАОК

«Чалов не показывает тот уровень футбола, который бы вывел его на орбиту топовых лиг. Когда ты понимаешь, что дороги в топовые лиги нет - ты её сам можешь проложить, хорошо себя показав в чемпионате пониже уровнем», - высказался Журавель в эфире телеканала «Матч ТВ».