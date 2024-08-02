Чавес оценил своё состояние после Кубка Америки

Мексиканский легионер «Динамо» Луис Чавес в разговоре с российскими журналистами рассказал о своем физическом состоянии после Кубка Америки – 2024.
«Конечно, готов не на 100%, я только недавно приехал в расположение команды. Плюс это только моя первая игра. Я надеюсь, что со временем по прошествии нескольких матчей войду в ритм», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что в кубковом матче против «Спартака» Чавес сыграл 70 минут. Встреча завершилась поражением «Динамо» со счетом 0:3.
Следующий поединок «бело-голубые» сыграют против тольяттинского «Акрона» в рамках третьего тура чемпионата России.
Бан пользователя