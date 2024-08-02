Осинькин ответил на вопрос об отставке

Наставник самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о возможной отставке после неудачного старта в новом сезоне.
«Давят ли разговоры, что могу уйти в отставку? Это домыслы журналистов. Нет у нас какого‑то давления, только полное понимание, что такая ситуация может быть. Давайте подождем», - передает слова специалиста телеканал «Матч ТВ».
Напомним, что самарский клуб провально стартовал в новом розыгрыше Российской премьер-лиги. Подопечные Осинькина на своем поле проиграли «Зениту» (0:4) и «Ростову» (1:3). В следующем туре «Крылья Советов» на выезде встретятся с московским «Спартаком».
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