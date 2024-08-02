Эдуард Мор выбрал европейский чемпионат для Глушенкова

Экс-футболист московского «Спартака», а ныне эксперт Эдуард Мор поделился мнением о полузащитнике петербургского «Зенита» Максиме Глушенкове.
«Если он будет так же играть, то я надеюсь и где‑то даже могу дать прогноз, что мы его через год или два увидим в чемпионате Испании», - высказался эксперт в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что Глушенков перешел в «Зенит» из московского «Локомотива» этим летом. В трех встречах за петербургский коллектив российский полузащитник отметился пятью забитыми мячами. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 11 миллионов евро.
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