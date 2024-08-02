Футболиста, которым интересуется «Зенит», оценили в 30 млн евро

Полузащитник лиссабонской «Бенфики» Оркун Кекчю находится в сфере интересов петербургского «Зенита». Журналист A Bola Карлос Вера рассказал о трансферной стоимость турецкого футболиста.
«На самом деле это очень хороший футболист. Но в то же время Кекчю дорогой. Его цена около 30 миллионов евро», - передает слова журналиста «Спорт-Экспресс».
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 23-летнего игрока в 27 миллионов евро.
В сезоне-2023/2024 Кекчю поучаствовал в 43 поединках лиссабонской «Бенфики». Полузащитник записал на свой счет семь забитых мячей и 11 результативных передач.
Бан пользователя