Овчинников оценил «Спартак» при Станковиче

Российский специалист Валерий Овчинников поделился мнением об игре московского «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича.
«Победа над «Динамо» дала глоток кислорода «Спартаку». Но пока я ничего нового под руководством Станковича не увидел. Не сказать, что он привнес что-то новое», - передает слова тренера Legalbet.ru.
В последнем матче «Спартаку» противостояло «Динамо». «Красно-белые» отпраздновали крупную победу со счетом 3:0.
В следующем поединке подопечные Станковича на домашнем стадионе встретятся с самарскими «Крыльями Советов».
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