Сафонов - о Соболеве: «Нет незаменимых игроков»

Футбольный агент Алексей Сафонов поделился мнением о возможном уходе нападающего Александра Соболева из московского «Спартака».
«Соболев - хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив», не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Если он не перейдёт в «Зенит», надо будет разговаривать со «Спартаком», - передает слова Сафонова Metaratings.ru.
Ранее было объявлено, что Соболева отстранили от тренировок с «красно-белыми».
Срок действующего трудового соглашения между Александром и «Спартаком» рассчитан до лета 2026 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 7,5 миллиона евро.
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