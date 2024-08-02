Сафонов - о Соболеве: «Нет незаменимых игроков»

«Соболев - хороший игрок, но то же самое говорили, что «Локомотив», не сможет без Дзюбы. Нет незаменимых игроков. Если он не перейдёт в «Зенит», надо будет разговаривать со «Спартаком», - передает слова Сафонова Metaratings.ru.