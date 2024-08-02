Игрок «Ростова» поставил Карпина выше Месси

Защитник «Ростова» Илья Вахания поделился мнением об авторитете главного тренера команды и сборной России Валерия Карпина.
«Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в «Ростов». Он бы подошёл нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич был бы главным в раздевалке. 100%», — приводит слова футболиста Metaratings.ru.
Вахания является воспитанником академии петербургского «Зенита». За «Ростов» он выступает с лета прошлого года. В общей сложности защитник поучаствовал в 36 поединках команды, отметившись двумя результативными передачами. После двух туров южане занимают четвертое место в таблице РПЛ.
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