Игрок «Ростова» поставил Карпина выше Месси

«Если бы у меня была возможность, я бы позвал Лионеля Месси в «Ростов». Он бы подошёл нам. Но даже с Месси в составе Валерий Георгиевич был бы главным в раздевалке. 100%», — приводит слова футболиста Metaratings.ru.