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Корнаухов высказался о Глушенкове перед матчем с «Ростовом» Карпина

02 Августа 2024 • 07:36 Комментировать

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился мнением об игре полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в преддверии встречи с «Ростовом».

«Не думаю, что это будет какое‑то доказательство Карпину. Глушенков играет так, как он играет, получает удовольствие, нашёл химию с бразильцами, особенно с Венделом. Он как влитой вписался», - поделился мнением Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что ранее Валерий Карпин не вызвал Глушенкова на товарищеские матчи сборной России.

Полузащитник перешел в «Зенит» этим летом. Он принял участие в трех поединках и отметился пятью забитыми мячами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Валерий Карпин Олег Корнаухов Максим Глушенков ещё теги
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