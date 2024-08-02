Корнаухов высказался о Глушенкове перед матчем с «Ростовом» Карпина

Бывший российский футболист Олег Корнаухов поделился мнением об игре полузащитника петербургского «Зенита» Максима Глушенкова в преддверии встречи с «Ростовом».
«Не думаю, что это будет какое‑то доказательство Карпину. Глушенков играет так, как он играет, получает удовольствие, нашёл химию с бразильцами, особенно с Венделом. Он как влитой вписался», - поделился мнением Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».
Напомним, что ранее Валерий Карпин не вызвал Глушенкова на товарищеские матчи сборной России.
Полузащитник перешел в «Зенит» этим летом. Он принял участие в трех поединках и отметился пятью забитыми мячами.
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