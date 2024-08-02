Корнаухов высказался о Глушенкове перед матчем с «Ростовом» Карпина

«Не думаю, что это будет какое‑то доказательство Карпину. Глушенков играет так, как он играет, получает удовольствие, нашёл химию с бразильцами, особенно с Венделом. Он как влитой вписался», - поделился мнением Корнаухов в эфире телеканала «Матч ТВ».