Греческий ПАОК показал первое видео с новичком клуба, форвардом Фёдором Чаловым. На презентации нападающий аккуратно складывает футболку ЦСКА и меняет её на чёрно-белую игровую футболку ПАОКа. А после выходит на домашнюю арену своей новой команды.

Напомним, что о переходе Чалова официально сообщили в четверг. Нападающий подписал с ПАОКом контракт на три года, за игрока «армейцы» получили 3 млн евро.

ПАОК по итогу прошлого сезона стал чемпионом Греции. В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов клуб из Салоников сыграет уже на следующей неделе, соперник – шведский «Мальмё».

Чалов – игрок ПАОКа