Корнеев: «В переходе Чалова в ПАОК вижу только одни плюсы»

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев исключительно с положительной стороны оценил переход Фёдора Чалова из московского ЦСКА в ПАОК. В четверг о трансфере оба клуба объявили официально.

«ПАОК — топовая опция, потому что команда является чемпионом своей страны. Это клуб, который сейчас борется за попадание в Лигу чемпионов. Здесь только одни плюсы», - говорит Корнеев для телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что в новом клубе Фёдор будет играть под девятым номером. Контракт воспитанник «армейцев» подписал на три года. ПАОК – чемпион минувшего сезона в чемпионате Греции, на следующей неделе клубу предстоит сыграть в квалификации Лиги чемпионов против «Мальмё».