Деменко: «Спартак» действительно был хорош в матче с «Динамо»

Бывший футболист московского «Спартака» Максим Деменко оценил последний на данный момент матч «красно-белых». 31 июля «Спартак» разгромил дома в дерби «Динамо» (3:0).

«Спартак» действительно показал хорошую игру, но у команды есть проблемы всё ещё. Сейчас Деяну Станковичу непросто, но он находится в диалоге с игроками, неплохо проявляет себя и старается создать коллектив. Пять-шесть туров РПЛ пройдут и будет понятно, на что «Спартак» претендует», - говорит Деменко с Betonmobile.

В ближайшем матче «Спартак» в рамках третьего тура РПЛ сыграет дома против самарских «Крыльев Советов», которые пока что проиграли три официальных матча из трёх на старте сезона.