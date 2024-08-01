Чалов получил в ПАОКе девятый номер

Новичок ПАОКа Фёдор Чалов получил в греческом клубе девятый номер. В футболке с таким номером он появился в презентационном видео от пресс-службы ПАОКа.

Напомним, что о переходе Чалова из московского ЦСКА официально сообщили в этот четверг. Фёдор подписал с чемпионом Греции контракт на три года. «Армейцы» получили за своего воспитанника 3 млн евро.

Дебютировать за свой новый клуб Чалов может уже на следующей неделе. Тогда ПАОКу предстоит сыграть матч квалификации Лиги чемпионов против шведского «Мальмё».

Кстати, после перехода Чалов вошёл в топ-5 самых дорогих российских игроков, играющих за границей.