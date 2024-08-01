«Краснодар» хотел вернуть в свои ряды бывшего защитника клуба Александра Мартыновича, которому уже 36 лет. Выступает на данный момент белорус в Казахстане в алматинском «Кайрате».

Однако по информации Legalbet, казахстанский клуб заблокировал трансфер. Но есть вероятность, что зимой позиция «Кайрата» по Мартыновичу изменится.

К «Кайрату» Мартынович присоединился совсем недавно, в минувшем июне. До этого опытный защитник выступал в Казани за «Рубин» на протяжении двух лет. В «Краснодаре» Александр провёл 12 лет карьеры, в клубе он оказался в 2010 году, а покинул его в 2022 году.