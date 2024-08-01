У АЕЛа нет права выкупа Лесового у «Динамо»

Кипрский АЕЛ не обладает правом выкупа российского вингера Даниила Лесового. Такой информацией делится в своём телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

Напомним, в четверг стало известно о новой аренде Лесового. Московское «Динамо» отдало игрока в кипрский АЕЛ из Лимассола, срок аренды – до конца футбольного сезона-2024/25. АЕЛ не сможет выкупить игрока «Динамо», а аренда является бесплатной.

Отметим, что контракт Лесового с «Динамо» действует ещё два года – до лета 2026 года. Вторую часть прошедшего сезона Даниил провёл в аренде в Израиле, где выступал за «Маккаби» из Хайфы.