Ринат Билялетдинов: «Я не вижу лидера в «Локомотиве» помимо Баринова»

Российский тренер Ринат Билялетдинов высказался о московском «Локомотиве». По его мнению, в составе «железнодорожников» сейчас только один лидер команды.

«Если не брать Баринова, то я не вижу лидера в «Локомотиве». Сейчас команда ровная. Кто-то созревает для лидера, но я не хочу публично делать рекламу каким-то футболистам», - рассуждает Билялетдинов для Legalbet.

«Локомотив» этим летом покинули Маринато Гилерме, Антон Миранчук и Максим Глушенков. Сезон «железнодорожники» начали неоднозначно – с победы над «Акроном» дома в голевом матче (3:2) и поражения от «Динамо» в дерби (1:2). В первом туре группового этапа Кубка России «Локо» обыграл дома «Ростов» с минимальным счётом.