Итальянский клуб Серии А «Кальяри» улучшил предложение казанскому «Рубину» по форварду Мирлинду Даку, сообщает в телеграм-канале инсайдер Иван Карпов. Теперь сардинцы предлагают «Рубину» за нападающего 8 млн евро, три из которых – в качестве бонусов.

Предыдущее предложение на 3 млн евро «Рубин» отверг. Его «Кальяри» сделал в первой половине июля.

«Бонусная часть предложения включает премию за число сыгранных матчей (до 1 млн евро) и голы/ассисты (также до 1 млн евро). Также 1 млн «Рубин» может получить, если «Кальяри» продаст Мирлинда в будущем дороже 5 млн», - поясняет Карпов.

Форвард сборной Албании Даку является одним из лучших игроков «Рубина» в последние месяцы.