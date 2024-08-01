«Оренбург» завершил летнюю трансферную кампанию. Об этом сообщил спортивный директор клуба РПЛ Дмитрий Андреев.

«Тема по трансферам на вход и на выход до зимы закрыта. К нам уже доехал Караташ, команда полностью укомплектована», - говорит Андреев с порталом Sport24.

Напомним, что «Оренбург» бодро стартовал в новом сезоне РПЛ. Сначала команда Давида Деограсии обыграла дома «Спартак» (2:0), а после во втором туре сыграла вничью с грозненским «Ахматом» Магомеда Адиева.

В третьем туре Премьер-лиги уральский клуб сыграет в гостях против ЦСКА. Поединок пройдёт 4 августа в воскресенье.