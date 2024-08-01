Португальский нападающий «Витории Гимарайнш» Жота Силва стал игроком «Ноттингем Форест». О трансфере официально объявила пресс-служба «лесников». 25-летний португальский игрок подписал контракт сроком на четыре года. По оценке Transfermarkt, «Ноттингем Форест» заплатил за игрока 7 млн евро.

Ранее Силву связывали с «Краснодаром». Мы сообщали, что игроком интересовались три клуба, включая «Краснодар» и «Ноттингем Форест». Однако португалец склонялся больше к варианту переезда в Англию.

«Ноттингем Форест» по итогу прошлого сезона стал 17-м в АПЛ и сохранил прописку в лиге. Главным тренером клуба является португалец Нуну Эшпириту Санту.