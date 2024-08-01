Павел Маслов: «Барко и Жозе вливаются в коллектив»

Защитник московского «Спартака» Павел Маслов высказался о новичках «красно-белых» - полузащитнике Эсекьеле Барко и форварде Виллиане Жозе. Оба футболиста пополнили клуб этим летом, а Барко уже отличился голом – в ворота «Химок» во втором туре РПЛ.

«Жозе и Барко постепенно вливаются в коллектив. Видно, что к нам приехали квалифицированные игроки. Чувствуется мастерство. Понятно, их ждёт период адаптации, но уже сейчас я могу сказать, что это хорошие игроки», - говорит Маслов для Legalbet.

Минувшим вечером в среду «Спартак» разгромил «Динамо» (3:0) в рамках первого тура группового этапа Кубка России.