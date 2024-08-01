Черданцев – о переходе Миранчука в клуб МЛС: «Это классный выбор»

Футбольный комментатор Георгий Черданцев оценил недавний переход Алексея Миранчука в клуб МЛС. Миранчук из итальянской «Аталанты» перешёл в «Атланта Юнайтед».

«В США интересный чемпионат, там будет чемпионат мира, футбол набирает популярность. Классный выбор, лучше посмотреть, как устроен спорт там и попробовать себя в новой лиге, а не сидеть в середняке Серии А. И где ещё он сыграет против Месси?», - приводит слова Черданцева телеканал «Матч ТВ».

Напомним, что прибыть в расположение нового клуба Миранчук должен через пару недель. Пока что решаются все визовые вопросы Алексея переезд переездом в США.