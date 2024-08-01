С «Химок» сняли запрет на регистрацию новичков

Подмосковные «Химки» снова могут регистрировать новичков. С клуба снят запрет, сообщает РФС в своём заявлении. Напомним, что ранее палата по разрешению споров РФС обязала клуб из Подмосковья выплатить Андрею Талалаеву выходное пособие за одностороннее расторжение контракта.

«Химки» вечером среды одержали первую победу в официальных матчах в новом сезоне. Клуб обыграл дома «Оренбург» в рамках первого раунда группового этапа Кубка России.

В РПЛ у «Химок» сейчас 13-е место, в первом туре чемпионата России «красно-чёрные» поделили очки дома с махачкалинским «Динамо» (1:1), а во втором также дома проиграли московскому «Спартаку» (1:3).