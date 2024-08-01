Прудников: «Оздоев поможет Чалову в адаптации в ПАОКе»

Бывший форвард московского «Спартака» и пермского «Амкара» Александр Прудников высказался о переходе Фёдора Чалова в греческий ПАОК. Нападающий перебрался в Салоники из родного московского ЦСКА.

«Чалов вполне может заиграть в ПАОКе: хороший парень, хороший футболист. А то, что в команде есть Магомед Оздоев, наверняка поможет ему в адаптации. Думаю, ему не составит труда влиться в команду», - говорит Прудников с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что ПАОК в прошлом сезоне стал чемпионом Греции. Уже на следующей неделе клуб ожидает первый матч квалификации Лиги чемпионов УЕФА в рамках третьего раунда. Соперник – шведский «Мальмё».