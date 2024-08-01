Сенников: «Можно сказать, европейская карьера Алексея Миранчука завершена»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на недавний переход Алексея Миранчука из «Аталанты» в клуб МЛС «Атланта Юнайтед». Официально о сделке стало известно на этой неделе.

«В прошлом сезоне он был в хорошей форме, преждевременным выглядит этот переход. Два-три года спокойно Алексей мог на высоком уровне в Европе играть, но теперь можно сказать, что его европейская карьера завершена», - говорит Сенников для Metaratings.

Напомним, что Миранчук провёл в Бергамо четыре последних года карьеры. Один раз Алексей уходил в аренду в «Торино» на сезон. В прошлом сезоне Миранчук и «Аталанта» завоевали Кубок Лиги Европы УЕФА.