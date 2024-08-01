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Лесовой продолжит карьеру на Кипре официально

01 Августа 2024 • 19:04 Комментировать

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой продолжит карьеру на Кипре в составе АЕЛа из Лимассола. В новый клуб динамовец переберётся в рамках аренды, соглашение заключено на грядущий футбольный сезон.

Напомним, что первую половину прошлого сезона Лесовой провёл в «Динамо». Однако в феврале игрока у «бело-голубых» арендовал израильский «Маккаби» из Хайфы, летом Лесовой вернулся в московский клуб.

АЕЛ – не самый сильный представитель кипрского футбола. В прошлом сезоне клуб не пробился в шестёрку лучших клубов и не вёл борьбу за чемпионство. По итогу сезона команда заняла второе место среди восьми команд, которые боролись за сохранение прописки в чемпионате Кипра.

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