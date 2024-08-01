Каряка назвал условие для приглашения Чалова в топ-клуб

Бывший игрок сборной России Андрей Каряка отреагировал на официальный переход нападающего московского ЦСКА Фёдора Чалова в греческий ПАОК.

«Фёдор себя в ЦСКА хорошо проявил. Скорее всего, ПАОК в нём заинтересован, поэтому он и выбрал этот клуб. Сможет ли уйти в топ-клуб? Всё зависит от него. Будет забивать в каждой игре – его всяко пригласят», - говорит Каряка для «РБ Спорт».

Напомним, что ПАОК официально объявил о переходе Чалова 1 августа. Нападающий подписал контракт на три года. Дебютировать за новую команду Фёдор может уже на следующей неделе в рамках квалификации Лиги чемпионов.