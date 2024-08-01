Дмитрий Кузнецов: «Чалов после перехода в ПАОК получит конец карьеры»

Бывший игрок московского ЦСКА и главный тренер 2DROTS Дмитрий Кузнецов считает, что переход нападающего Фёдора Чалова в ПАОК из ЦСКА – это полный провал как для менеджмента «армейцев», так и для самого игрока.

«ЦСКА не получил больших денег, а Федор получит конец карьеры. ПАОК — не тот клуб, куда надо переходить, где нужно сверкать. Я бы сказал, что он молодец, перейди он туда в 23 года. Но сейчас туда смысл ехать? Какой-то смех. Бойцовскими качествами Чалов не выделялся никогда. Не понимаю», - говорит Кузнецов с телеканалом «Матч ТВ».

Напомним, что Чалов официально стал игроком ПАОКа в этот четверг. Дебютировать россиянин за новый клуб может уже на следующей неделе, 6 августа ПАОК ждёт первый матч третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.