Чалов – в пятёрке самых дорогих россиян, которые играют за рубежом

Форвард сборной России Фёдор Чалов официально перебрался в ПАОК из Салоников. Портал Transfermarkt подготовил рейтинг российских футболистов, которые выступают за рубежом. Чалов занял в нём четвёртое место, нападающего портал оценивает в 11 млн евро.

Выше расположились лидер «Монако» Александр Головин (30 млн евро), голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов (20 млн), игрок полузащиты «Реал Сосьедада» Арсен Захарян (18 млн). Замыкает пятёрку новоиспечённый полузащитник клуба «Атланта Юнайтед» Алексей Миранчук (10 млн).

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