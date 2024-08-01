В «Пари НН» заявили, что отставка Илича в клубе не обсуждается

Гендиректор нижегородского «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов высказался по поводу главного тренера клуба Саши Илича.

«Вопрос отставки Илича не обсуждается. Тренер продолжает работу с командой. С нашей стороны было бы некорректно интересоваться другими кандидатами при действующем главном тренере. Ни с кем не ведём переговоры», - говорит Мелик-Гусейнов для телеканала «Матч ТВ».

«Пари НН» кошмарно начал сезон. Клуб пропустил в трёх официальных матчах уже 11 мячей при трёх забитых. В РПЛ команда идёт после двух туров в зоне вылета.

Ранее был назван возможный сменщик Илича на посту главного тренера нижегородцев. Это тренер одного из клубов Мелбет-Первой лиги.