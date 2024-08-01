«Зенит» может купить игрока, которого связывали с «Ливерпулем»

«Зенит» по-прежнему настроен укрепить линию полузащиты. Питерский клуб хочет подписать Оркуна Кекчю из «Бенфики». Чемпионы России последних лет уже обозначили интерес к турецкому футболисту.

Если трансфер Кекчю удастся провернуть, то «Зенит» откажется от идеи с подписанием Ивана Илича из «Торино». За 23-летнего Кекчю «сине-бело-голубые» готовы заплатить 25 миллионов евро. Обо всём этом на своих страницах рассказывает «Спорт-Экспресс».

Стоит сказать, что ранее слухи связывали Оркуна Кекчю с английским «Ливерпулем». Мерсисайдцев сейчас тренирует Арне Слот, под руководством которого хавбек раньше играл за «Фейеноорд».