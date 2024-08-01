Дивеев: «Нам будет не хватать Чалова»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал официальный переход форварда Фёдора Чалова в греческий ПАОК. Об этом стало известно в четверг, 1 июня.

«Федя не только наш друг, но и уже один из самых опытных игроков ЦСКА. Он с 2017 года играл в первой команде. И как нападающий он сильный. Его нам будет не хватать», - приводит слова Дивеева «Чемпионат».

Напомним, что Чалов – воспитанник ЦСКА. Почти всю карьеру он провёл в составе «армейцев», лишь раз весной 2022 года Фёдор отправлялся в аренду в швейцарский «Базель», где сумел забить несколько голов.

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