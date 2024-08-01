Тошич: «Уверен, ПАОК берёт Чалова основным нападающим»

В четверг форвард сборной России Фёдор Чалов официально стал игроком греческого ПАОКа. Бывший игрок столичного ЦСКА Зоран Тошич полагает, что клуб из Салоников берёт Чалова как основного нападающего в состав.

«Уверен, ПАОК берёт Чалова основным нападающим. У них будет очень много игр, им нужно достаточно форвардов. Там уже есть два нападающих, которые хорошо себя проявили в прошлом сезоне, с Чаловым клуб будет ещё сильнее», - говорит Тошич для «Чемпионата».

Как добавил Тошич, он не считает чемпионат Греции топовым, однако в этом турнире есть свой шарм.

«Я там играл и знаю уровень — он схож с РПЛ. Чалов точно усилит ПАОК», - заключил Зоран.

Чалов – игрок ПАОКа