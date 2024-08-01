Глушаков допустил, что станет тренером «Барселоны»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался о работе под руководством испанского тренера Франка Артиги. Ранее этот специалист работал с юношескими командами в «Барселоне».

«Прекрасно работаем с Артигой. Возглавит ли он «Барселону» в будущем? Всё возможно. И я могу стать главным тренером «Барселоны», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

В двух стартовых турах Премьер-лиги «Химки» смогли набрать только одно очко. Команда Франка Артиги сыграла вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1), после чего проиграла «Спартаку» (1:3).

Ближайший матч чемпионата «Химки» проведут в субботу, 3 августа, - против «Рубина» на поле соперника.