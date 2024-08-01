Когда Чалов может дебютировать за ПАОК

Российский форвард, воспитанник столичного ЦСКА Фёдор Чалов официально стал игроком ПАОКа из Салоников. Вице-президент чемпиона Греции Кириакос Кириакос рассказал, когда может состояться дебют Фёдора за новый клуб.

«Касаемо дебюта, впереди у нас матчи Лиги чемпионов с «Мальмё». Сыграет ли в них Фёдор, зависит уже от тренерского штаба», - сказал Кириакос «РИА Новости».

Напомним, что ПАОК в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов сыграет первый матч на следующей неделе, 6 августа во вторник. Состоится он в Швеции. Ответный матч этой пары пройдёт через неделю в Греции.