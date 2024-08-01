Глушаков: «Я люблю конкуренцию»

В среду полузащитник «Химок» Денис Глушаков провёл 90 минут на поле в кубковом матче против «Оренбурга». Ранее в обеих играх Премьер-лиги 37-летний игрок выходил на поле на замену. Глушаков ответил на вопрос, можно ли ожидать его в стартовом составе в ближайших играх РПЛ.

«Этого я не знаю. В играх набираю потихоньку форму», - цитирует Глушакова «РБ Спорт».

Также опытный полузащитник высказался по поводу конкуренции в средней линии «Химок».

«Все хорошие футболисты. Я люблю конкуренцию», - сказал Глушаков.

Ближайший матч Премьер-лиги «Химки» проведут в субботу, 3 августа, - против «Рубина» на выезде.