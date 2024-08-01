Российский вингер Никита Иосифов обрёл новый клуб. Он перешёл свободным агентом в словенский «Целе» из испанского «Кастельона». Стороны подписали контракт на один сезон.

Напомним, что Иосифов – воспитанник академий московского «Спартака» и «Локомотива», сейчас полузащитнику 23 года. В Европу он уехал довольно рано, летом 2021 года в возрасте 20 лет из «Казанки», фарм-клуба столичного «Локо» - и сразу в систему «Вильярреала».

В структуре «жёлтой субмарины» Иосифов пробыл два года, после чего выступал за испанские «Мирандес» и «Кастельон».

Transfermarkt оценивает новичка «Целе» в 400 тыс. евро.