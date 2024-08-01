Чалов обратился к фанатам ЦСКА после ухода

Нападающий Фёдор Чалов покинул ЦСКА – 26-летний футболист подписал трёхлетний контракт с ПАОКом. Пресс-служба московского клуба опубликовала видеообращение Чалова к болельщикам.
«Дорогие друзья! Я нахожусь в стенах родного стадиона, и первые эмоции, которые я испытываю, - это благодарность. Благодарность болельщикам – за то, что они всегда нас поддерживают, всему персоналу, игрокам и тренерам, которые были со мной на протяжении всего этого времени, и, конечно, клубу за эти 18 лет. ЦСКА научил меня работать и всегда бороться за свою мечту. Я стал настоящим армейцем и готов принимать сложные решения.
Для меня важно быть честным по отношению к руководству клуба, болельщикам и самому себе. И поэтому, когда мы приняли это решение, я делюсь им с вами. Я покидаю ЦСКА. ЦСКА – это большая часть моей жизни. Это люди и эмоции, которые навсегда останутся в моем сердце. Спасибо за вашу любовь и тепло», - сказал Чалов.
Ближайший матч ЦСКА проведёт в воскресенье. 4 августа, - против «Оренбурга».
Бан пользователя