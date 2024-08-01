Кафанов назвал вратаря РПЛ, который удивил его на старте сезона

Виталий Кафанов, который является тренером вратарей в «Ростове» и в сборной России, ответил, кто из игроков этого амплуа удивил его по первым матчам сезона. Кафанов выделил Георги Шелию из «Ахмата».

«По итогам двух туров сильное впечатление произвёл Шелия. Он, кстати, концовку прошлого чемпионата тоже неплохо провёл», - цитирует Кафанова Sport24.

В то же время Кафанов отметил, что летний новичок московского «Динамо» Андрей Лунёв его не удивил.

«Лунёв не удивил. Он, как был одним из основных кандидатов в сборную, так и остаётся», - сказал Кафанов.

В двух матчах Российской премьер-лиги сезона 2024/2025 Георги Шелия пропустил один гол.