Дьяков: «Выводы о перспективах «Спартака» делать рано»

Бывший российский защитник Виталий Дьяков оценил недавнее дерби «Спартака» и «Динамо». В среду команды встречались в первом туре группового этапа Кубка России, «красно-белые» оформили домашний разгром – 3:0.

«Эта победа, конечно, позитива добавит. Круто, что выиграли, молодцы! Но делать выводы о перспективах «Спартака» рано. Стоит подождать три-четыре матча, а затем понять, как клуб под руководством Станковича собирается играть», - говорит Дьяков для Bobsoccer.

Отдельно Дьяков отметил Манфреда Угальде. Костариканский нападающий «красно-белых» забивает вот уже во втором матче подряд.

«Задаюсь вопросом: неужели топ-трансфер стал работать? Пока слово "топ" беру в кавычки», - добавил Дьяков.