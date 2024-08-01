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Нападающий «Спартака» Угальде назвал минус Москвы

01 Августа 2024 • 16:50 Комментировать
Спартак Москва
...
Крылья Советов
05.08 20:00

Форвард «Спартака» Манфред Угальде, который в последних матчах забивал голы, высказался о Москве. По словам костариканца, с первого дня он чувствует себя комфортно в российской столице.

Угальде отметил, что его в Москве удивило большое количество людей и трафик. Футболист указал на то, что в Коста-Рике нет так много зданий и людей. В то же время Манфред указал и на минус Москвы – на дороговизну.

«Согласен, что Москва дорогой город для жизни. Больше всего денег уходит на аренду квартиры. Это очень дорого», - цитирует Угальде Sport24.

Ближайший матч «Спартак» проведёт в понедельник, 5 августа, - против «Крыльев Советов» на своём поле.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Манфред Угальде

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