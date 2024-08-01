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ЦСКА сделал объявление о Чалове официально

01 Августа 2024 • 16:44 Комментировать

ЦСКА на своём официальном сайте сделал объявление об уходе нападающего Фёдора Чалова. Ранее в греческом ПАОКе подтвердили подписание с 26-летним футболистом из России контракта на три сезона.

«Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Наш клуб и греческий ПАОК достигли договорённостей по трансферу нападающего», - говорится в пресс-релизе «армейцев».

ЦСКА отметил, что Чалов с семи лет находился в структуре клуба. «Армейцы» перечислили достижения футболиста и пожелали ему успехов.

«Федя, спасибо за всё, удачи и не прощаемся!» - такими словами завершается публикация.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 4 августа – против «Оренбурга» на своём поле.

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