ЦСКА на своём официальном сайте сделал объявление об уходе нападающего Фёдора Чалова. Ранее в греческом ПАОКе подтвердили подписание с 26-летним футболистом из России контракта на три сезона.

«Фёдор Чалов покидает ЦСКА. Наш клуб и греческий ПАОК достигли договорённостей по трансферу нападающего», - говорится в пресс-релизе «армейцев».

ЦСКА отметил, что Чалов с семи лет находился в структуре клуба. «Армейцы» перечислили достижения футболиста и пожелали ему успехов.

«Федя, спасибо за всё, удачи и не прощаемся!» - такими словами завершается публикация.

Ближайший матч ЦСКА проведёт 4 августа – против «Оренбурга» на своём поле.