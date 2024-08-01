Защитник ЦСКА Роша не хочет обсуждать своё будущее

Защитник ЦСКА Виллиан Роша не хочет обсуждать вопрос со своим будущим. Как известно, действующий контракт 29-летнего бразильца рассчитан ещё на один сезон – до середины 2025 года.

«Моё будущее? Давайте лучше говорить о футболе. По поводу всех вопросов моего будущего... Лучше не спрашивайте меня об этом», - цитирует Рошу «РБ Спорт».

За ЦСКА Виллиан Роша играет с сентября 2022 года. С тех пор защитник провёл 71 официальный матч, в которых забил шесть голов и отдал пять голевых передач на партнёров. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают игрока в 6 миллионов евро.

ЦСКА ближайший матч Премьер-лиги проведёт 4 августа – против «Оренбурга».