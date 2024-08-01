Чернов высказался о трансфере Чалова

В первый день августа было официально объявлено о переходе нападающего Фёдора Чалова в ПАОК. Российский футболист заключил с греческим клубом контракт на три ближайших сезона. Комментарий по поводу этого трансфера дал защитник ЦСКА Никита Чернов.

«Конечно, пожелал Феде удачи в ПАОКе. Надеюсь, у него всё получится», - цитирует Чернова «Спорт-Экспресс».

Стоит отметить, что Никита Чернов является воспитанником академии ЦСКА. В «Спартак» защитник перебрался в феврале 2022 года. С тех пор защитник провёл 72 матча, в которых забил один гол и отдал два результативных паса на партнёров.